Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona eren maçın ardından üzücü bir olay yaşandı.

Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, bir arabayla çarpışınca 2 taraftar hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

ARAŞTIRMALAR SONUCU BELLİ OLACAK

Kaza hakkında konuşan Ankaragücü başkan yardımcısı Metin Akyüz “23 tane yaralımız var bunların içerisinde 2 tanesinin durumu ağır. Onları zaten Ankara’ya sevk ettik . Şu anda yoldalar onlar da Ankara’ya gidiyorlar. Anlatılan şekline göre bu bir kaza değil. Bir aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. O araç ne şekilde geldi, nasıl bu arabaya çarptı, otobüsü nasıl devirdi biz tabi bunları bilmiyoruz. İnşallah bu araştırmalar sonucu çıkacak ne olduğu belli olacak. 2 kardeşimiz hayatını kaybetti. Şu anda bir tane hastamız kaldı zannedersem onun da beyin tomografisini bekliyoruz onu da alıp gideceğiz İnşallah. Başımız sağolsun diyecek bir şey yok geçmiş olsun. Allah tekrarını göstermesin.” dedi.

Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil VİDEO



Öte yandan kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftar Mert Turgut Çakır'ın annesine Antalya'dan sonra başka bir deplasmana gitmeyeceğine sözü verdiği ortaya çıktı.

İşte Mert'in arkadaşına attığı son mesaj: