Ankaragücü'nden Altay'a transfer

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son iki sezonda Göztepe ve Ankaragücü formalarıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev'le prensipte anlaştı.

Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacının gelecek hafta siyah-beyazlılarla 1 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor. Küçükköyspor'da profesyonel olup Kartalspor, Giresunspor, Boluspor ve Medipol Başakşehir kulüplerinde de görev alan Gençer, geçen sezon Ankaragücü'nde 30 maçta forma giydi. 29 yaşındaki stoper Başakşehir'de de 2014'te 1'inci Lig'de kupa kaldırmıştı. Deneyimli krampon sağ bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor.