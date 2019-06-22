Ankaragücü'nün 30 milyon liraya ihtiyacı var

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün ekonomik sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını ancak zorlandıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Yiğiner, transfer yasağı, yeni teknik direktör ve ekonomik sıkıntılarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. Kulüpte yönetici olmak isteyenlerin, gerekli maddi desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken Yiğiner, "(Bu koltukta ben oturacağım!) diye bir derdim yok. Her şeyini bitirmiş, 1 lira parası kalmamış, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan insanların da bu kulübe gelme şansı yüzde sıfır. Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz. Bunu özellikle söylüyorum. Biraz siyasi sıkıntılar var. Yine başladık, egolar, koltuk savaşları, şunlar, bunlar... Bunları da aşarız inşallah. Herkes işine gücüne baksın." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki en önemli sıkıntının transfer yasağı olduğunu aktaran Yiğiner, "Transfer yasağını kaldırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birer birer alacaklı futbolcu arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Bunlarla anlaşma yapıyoruz." diye konuştu.

30 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptıkları hesaplamalara göre sezon öncesi yaklaşık 30 milyon liraya ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

Camiadan sabır isteyen Yiğiner, şöyle konuştu: "Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, hem transfer yasağını kaldırmak hem de kulübümüze hoca ve futbolcu kazandırmak için sezon öncesinde 30 milyon lira civarında paraya ihtiyacımız var. Makine Kimya Endüstrisi (MKE), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bizim katacaklarımızla beraber, hepsini bir araya getirdiğimizde, problemleri çok rahat aşacağımızı düşünüyorum. Biraz sabır. Hocayı aldığımızda, transfer yasağını kaldıramayınca daha farklı krizler çıkabilir. Burada sabretmemiz lazım. Bunun başka yolu yok."