Ankaragücü'nün hocası gol sevincinde sakatlandı

Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü, Erzurumspor'u konuk etti. Her geçen hafta düşme potasındaki yarış kızışırken, oynanan maçların önemi de artıyor.

KISA SÜRELİ SAKATLIK GEÇİRDİ

Küme hattındaki rakibi Erzurumspor'u konuk ettiği maçı son dakikada bulduğu golle yenen Ankaragücü puanını 27'ye çıkardı. Alt sıralardaki takımların puan olarak birbirine çok yakın olması her puanın önemini biraz daha artırıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Erzurumspor karşısında 90. dakikada Orgill'in attığı golle kazanan Ankaragücü cephesinde büyük sevinç yaşandı. Başkent ekibinin hocası Mustafa Kaplan gol sevinci esnasında bir oyuncusunun dirsek darbesiyle kısa süreli sakatlık geçirdi.

Burnuna darbe alan Kaplan, kendini yere bıraktı. Kaplan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden ayağa kalktı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kaplan şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun dileklerini sunan tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maçın heyecanı ve sevinç sırasında bir futbolcumuzun dirseği burnuma çarptı, dengemi kaybettim. Allah’a şükür iyiyim. Her şeye değer bir 3 puan aldık ya gerisi hiç de önemli değil. Mücadelemiz devam edecek."