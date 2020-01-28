Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

Transfer tahtasını açmak için gün sayan Ankaragücü'nde, bombalar patlamak üzere...

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde, son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Transfer tahtasını açmak için büyük uğraş veren Ankaragücü'nün, mutlu sona ulaşmasına ramak kaldı.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertlilerde, 3 isimle söz kesildi. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Ankaragücü; BB Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Şili 1. Ligi ekibi Antofagasta'dan Venezuelalı forvet Eduard Bello ve Medipol Başakşehir'den Gökhan İnler ile prensip anlaşmasına vardı.

Başkent temsilcisinin, 3 futbolcu ile transfer tahtasının açılmasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

ROBINHO ANKARAGÜCÜ'NÜ REDDETTİ

Ankaragüçlü yetkililerin Gökhan İnler'in transferi dışında Başakşehirli idareciler ile Robinho'nun kiralanması için görüştükleri, fakat bu teklifin Brezilyalı yıldız tarafından kabul edilmediği belirtildi.