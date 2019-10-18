Anketlerde en çok taraftara sahip takım Galatasaray

Ülkemizde son yıllarda yapılan en kapsamlı sportif anketlerden biri olan sportif tercihler ve eğilimler çalışması, Public Status Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından kamuoyuna sunuldu.

Yapılan bu araştırmada Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, sportif faaliyetlere ilişkin tercih, benimseyiş, beklenti ve eğilimlerinin yansıtılması hedeflendiği ifade edildi.

İşte yapılan anket çalışmasından ortaya çıkan sonuçlar:

EN ÇOK TARAFTARA SAHİP TAKIM GALATASARAY OLDU

Yine ankete göre Türkiye'nin %33,9'u GalatasaraySK , %32,8'i Fenerbahce , %18,3'ü Besiktas ve %7'si Trabzonspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Ancak İstanbul ve İzmir'de en çok taraftara Fenerbahce sahip.

Her ne kadar Türkiye genelinde en çok taraftar az bir farkla Galatasaray’a ait olsa da durum İstanbul’da belirgin derecede farklılaşıyor.

İstanbul’da başat aktör %36,6’lık dilim ile Fenerbahçe taraftarlarına ait. Galatasaray taraftarları ise İstanbul’da Türkiye geneline göre daha az. Türkiye genelinde Galatasaray taraftarlarının oranı %33,9 düzeyinde iken bu oran İstanbul’da %30,7 düzeyine düşüyor.

TAKIM YÖNETİMİNDEN EN MEMNUN OLANI GALATASARAYLILAR

Public Status Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yaptığı ankete göre takımlarının yönetiminden en memnun kesim Galatasaraylılar oldu.

Fenerbahce, Besiktas ve Trabzonspor taraftarları takımlarının sportif ve idari gidişatından memnun değilken, GalatasaraySK taraftarları durumdan memnun.

LİSANSLI ÜRÜN ALIMINDA DA GALATASARAY ÖNDE

Türkiye'de taraftarların %68,7'si takımlarının lisanslı ürününe sahip. Takımlara göre lisanslı ürünlerine en çok sahip olan kesim ise GalatasaraySK ve Trabzonspor taraftarları oldu.

EN ÇOK ÜYE GALATASARAY TARAFTARINDA

Tuttukları takıma üye olanların %37’si Galatasaray, %34’ü ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor.

En düşük taraftar/üye oranı ise %4,3’lük dilim ile Trabzonspor taraftarlarına ait. Tuttukları takıma üye olmayan fakat üye olmak isteyenlerin ise %36,1’i yine Galatasaray, %35,2’si ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor.

Ayrıca tuttukları takıma üye olmayan ve üye olmak da istemeyenlerin ise %31,6’sı yine Galatasaray ve %30,2’si ise Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor.