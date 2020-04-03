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Ann Wauters koronavirüse yakalandı

Ligimizde Galatasaray, Kayseri Basketbol ve Yakın Doğu formaları giyen Belçika'da kadın basketbolunun efsane isimlerinden Ann Wauters, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyayı saran koronavirüs, spor camiasındaki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa'da kadın basketbolunun en önemli yıldızlarından Ann Wauters, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

''KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BİRLEŞMELİYİZ''

Hastalık sürecinin kendisi için de zorlu geçtiğini belirten Wauters, "Güçlü bir vücuda sahip olduğumu düşünüyordum ama virüs beni gerçekten etkisi altına aldı. Hastalığı yaşamamış biri için oldukça ürkütücüydü. Bu nedenle gençlere veya güçlü olduğunu düşünen kişilere bir mesajım var ki bununla hepimiz karşı karşıyayız ve daha fazla yayılmayı önlemek adına koronavirüs ile mücadelede birleşmeliyiz. Lütfen evde kalın, kurallara uyun ve birbirinize dikkat edin." dedi.

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