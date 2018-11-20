Annesini kaybeden hakemi teselli etti

Romanyalı hakem Ovidiu Hategan, Hollanda'nın Almanya ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Liverpool'lu Virgil van Dijk tarafından teselli edildi. Hollandalı oyuncu bunun nedenini karşılaşma sonrası açıkladı.

Van Dijk'in 91. dakikadaki golüyle Hollanda, Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Liverpool'un defans oyuncusu, bitiş düdüğünün ardından alkışlanacak bir harekete imza attı ve hakem Ovidiu Hategan'ı teselli etti.

Bunun nedenini daha sonra açıklayan van Dijk, "Annesini yeni kaybettiğini söyledi ve ağlıyordu." dedi. Hakeme güçlü olması temennisinde bulunduğunu kaydeden Hollandalı oyuncu, "Maçı da iyi yönettiğini söyledim. Bu küçük bir şey; ancak umarım ona yardımım dokunmuştur" diye konuştu.