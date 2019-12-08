Annesinin Mesut Özil'e nasihatı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, saha dışında yaptıklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Başta çocuklar olmak üzere birçok insana yardım eden yıldız ismin bu yönünde annesinin büyük payı olduğu öğrenildi.

Mesut'un menajeri Erkan Söğüt, Sun Sport'a verdiği röportajda Alman futbolcunun hayırsever ve ailesine bağlı biri olduğunu ifade etti.

Söğüt, "Mesut, 2018 Dünya Kupası oynanırken bana büyük hayır işleri yapmak istediğini söyledi. '1000 çocuğun hayatını değiştirelim' dedi. 'Ben bu size pahalıya mal olacak' dedim. 'Paramı şimdi paylaşmazsam ne zaman paylaşacağım' şeklinde yanıt verdi. Sonra bana, 'Erkut, ben çok kazanıyorum ve hepsini kendime harcayamam. Bu yüzden daha fazla yardım yapabilirim' dedi." şeklinde konuştu.

SERVETİNİ MUHTAÇLARLA PAYLAŞ

Mesut'un 1000 kişiyi ameliyat ettirdiğini belirten Söğüt, "Mesut düğün günü 16 mülteci kampına yardım etti. Toplamda 100 bin kişiye yemek dağıttı." ifadelerini kullandı.

Erkan Söğüt, annesi Gülizar Özil'in Mesut Özil'e yazdığı mektubun duvarda asılı olduğunu aktardı. Mektupta ise şunların yazılı olduğunu söyledi: "Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."