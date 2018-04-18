Antalya, Eto'o için Nouma cezası istiyor

Konyaspor'un forvet oyuncusu Eto'o'nun, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddiasına ilişkin TFF'nin inceleme başlattığı kaydedildi. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlı yönetim olarak gerçekleştirdikleri toplantıda Eto'o'nun bu davranışı sonrası kulübün atacağı adımların görüşüldüğünü anlattı.

TFF İŞLEM BAŞLATTI

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un TFF yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Arıcı, "Başkanımız Cihan Bulut TFF ile iletişime geçti. TFF yetkilileri Eto'o'nun görüntüsünü izlemiş. Onlar da işlem başlatmış. Biz bu nedenle ek bir girişim yapmıyoruz. TFF'de süreç başlamış, görüntü izlenmiş ve karar verecek. TFF'nin kararını bekleme kararı aldık. Ekstra bir girişimimiz olmayacak. PFDK'ya gidecek mi gidilmeyecek mi bekleyeceğiz. TFF'nin vereceği karar sonrası yeniden değerlendireceğiz" diye konuştu.

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ÖNÜMÜZDE NOUMA ÖRNEĞİ VAR

Eto'o'nun yaptığı davranışın geçmişte de Pascal Nouma'nın yaptığı harekete benzediğini anımsatan Arıcı, "Eto'o'nun hareketinin en net örneği Nouma olayı var. Orada verilen ceza belli. Bizim Eto'o konusunda beklentimiz de o yönde. Bunu yorumlayan kişilerin yorumu da önemli. TFF'nin kararını bekleyeceğiz. Bu iyi niyetle yorumlanabilir ama bizim yönetim olarak düşüncemiz kasıtlı olarak yapıldığı. Daha önceki örneklerde 5-6 maç ceza alıyordu. PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceğini, nasıl karar çıkacağını bekleyeceğiz ve sonrasında biz de ona göre karar verip adım atacağız" ifadelerini kullandı.

(Nouma, Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra elini şortunun içine sokmuş ve bu hareketinden dolayı 7 ay men cezası almıştı.)

SERGEN YALÇIN ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ

Antalyaspor maçında taraftarların Samuel Eto'o'ya yönelik yaptığı hareketleride değerlendiren Sergen Yalçın, "Eto'o konusu çok fazla önemli bir konu değil. Zaten Türkiye'de herkesin başına gelen bir konu. Eto'o kariyeri çok yukarda olan üst seviyede bir oyuncu. Dünya kupası tanıtımı için Rusya'da. Türk olsun yabancı olsun oyunculara saygı duymak lazım. Çocuklar çıkıyorlar ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. Birgün burada oynarlar öbür gün başka yerlerde oynarlar. Bu profesyonel bir iş. Herkesin geçim kaynağı bu iş. Bana göre sağlıksız bir tepkiydi. Gerek yoktu. Antalyaspor'a hizmet etmiş bir oyuncu. Bana göre gereksiz bir davranış oldu" dedi.