Ensonhaber.com'a dön

Antalya, Kasımpaşa'yı Mevlüt'le geçti

Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Tek gol Mevlüt Erdinç'ten geldi. Evsahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Yorum Yap

Antalya, Kasımpaşa'yı Mevlüt'le geçti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Antalya'daki maçı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı.

MEVLÜT 5 GOLE ULAŞTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Mevlüt Erdinç bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Antalyaspor'da Chico, 43. dakikada kırmızı kart gördü. Ligde son 3 maçının 2'sini kazanan teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, puanını 38'e yükseltti.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ise ligde 4 maç (2 galibiyet, 2 beraberlik) sonra mağlup oldu. İstanbul ekibi 37 puanda kaldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM