Antalya, Kasımpaşa'yı Mevlüt'le geçti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Antalya'daki maçı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı.
MEVLÜT 5 GOLE ULAŞTI
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Mevlüt Erdinç bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
Antalyaspor'da Chico, 43. dakikada kırmızı kart gördü. Ligde son 3 maçının 2'sini kazanan teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, puanını 38'e yükseltti.
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ise ligde 4 maç (2 galibiyet, 2 beraberlik) sonra mağlup oldu. İstanbul ekibi 37 puanda kaldı