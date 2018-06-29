Antalya Open Turnuvası'nın finalistleri belli oldu

ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası, yarın Fransız Adrian Mannarino ile Bosna Hersekli Damir Dzumhur arasında oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın altıncı gününde, ana tablo teklerde yarı final ve çiftlerde final müsabakaları yapıldı.

Tek erkekler yarı finalde turnuvanın seri başlarından Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Çek Jiri Vesely'yi 2-0 mağlup etti. Diğer maçta ise turnuvanın seri başlarından Fransız Adrian Mannarino, Fransız Gael Monfils'e 2-1 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finalde Dzumhur ile Mannarino karşı karşıya gelecek.

DOĞUM GÜNÜNDE FİNAL SEVİNCİ YAŞADI

Maç sonrası gazetecilerle doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Fransız sporcu Mannarino, "Bu yıl hava ve şartlar çok iyi. Finalde kazanmayı çok istiyorum. Seneye tekrar Antalya Open'da olmak isterim." ifadelerini kullandı.

Çift erkekler finalinde ise Marcelo Demoliner (Brezilya) - Santiago Gonzalez (Meksika) ikilisi, Sander Arends (Hollanda) - Matwe Middelkoop (Hollanda) çiftini 2-1 yenerek, şampiyon oldu. Demoliner ile Gonzalez'e ödülleri, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya tarafından verildi.