Antalya'da 3 bine yakın takım kamp yapacak

Yeni yılın ocak-mart döneminde yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlayacak Antalya'da, diğer spor dallarıyla birlikte kamp yapacak takım sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor.

3 AYDA 3 BİNE YAKIN TAKIM KONAKLAYACAK

Türkiye'nin önde spor turizm merkezi Antalya, ocak-mart döneminde yaşanacak kamplara hazırlanıyor. Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla beraber 3 bine yakın takım, konaklama tesislerinde kamp yapacak.

İkliminin uygun olması, FIFA kriterlerine sahip sahaların bulunması, teknik imkanların çokluğu ve otellerde sunulan yüksek hizmetlerle takımların gözdesi Antalya'da yapılan kamplar, hem kış döneminin dolu geçmesi hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük fayda sağlıyor.

EN İYİ KAMP YERİ ANTALYA

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 170'in üzerinde futbol sahasına sahip Antalya'da ocak ayından itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarının kampa gireceğini söyledi.

Antalya'nın dünyada tanındığını ve bütün takımların ilgisini çektiğini anlatan Yaşacan, "Doğal güzelliği ve havasının yanı sıra dünyanın her yanından uçakların Türkiye'ye gelmesi bunda etkili oldu. Bunu da daha yükseltmemiz gerekiyor. Futbol ve diğer başka spor dallarında en iyi kamp yeri Antalya. Hem otellerimiz hem de tesislerimiz dünyanın en iyisi." diye konuştu.

TAKIM SAYISI ŞİMDİDEN 2 BİNİ GEÇTİ

Spor turizmi sayesinde oteller için ölü bir sezon olan aralık, ocak, şubat ve mart aylarında Antalya'daki konaklama tesislerinin dolu olduğunu, çalışanların da işsiz kalmadığını anlatan Yaşacan, spor turizminin Türkiye'ye milyonlarca dolar katkı yaptığını söyledi.

Dernek Başkanı Yaşacan, en önemli katkının tanıtım noktasında olduğunu vurgulayarak, "Spor turizmi, Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu kanıtlıyor. Buraya gelen takım antrenman yaparken ülkelerin televizyon programlarında 'Zenit, Spartak Moskova, Schalke, Werder Bremen, Dortmund Antalya'da kamp yapıyor' dedikleri zaman Türkiye'nin reklamı, tanıtımı oluyor. Spor turizminin tanıtıma yaptığı katkı çok önemli." şeklinde konuştu.

Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Türk cumhuriyetlerinden takımların Antalya'da kamp yapacağını aktaran Yaşacan, "En iyi sezonumuz olan üç sene öncesini yakaladık. O zaman Antalya'da 3 bin takım kamp yapmıştı. Bu sene kamp yapacak takım sayısı şimdiden 2 binin üzerinde. Kasım ayı sonu ve aralık ayındaki rezervasyonlarla 3 bini yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.

"YURT DIŞI TANITIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) Başkanı Hür Dilber de Türkiye'nin spor turizminde son 10 yılda ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, bunun da Antalya'daki spor sahalarıyla başladığını belirtti.

Türkiye'nin spor turizmini iyi değerlendirmeye çalıştığını ancak potansiyelini tam kullanamadığını savunan Dilber, şöyle konuştu:

"Futbol endüstrisi şu anda Türkiye'de 2 milyar liralık bir bütçeye sahip. Buna basketbol gibi diğer branşları da kattığımızda 4 milyar liralık bir endüstriden bahsediyoruz. Bunun içinde konaklama, ulaşım, giyim-kuşam, antrenman ve futbolcu malzemeleri gibi çok çeşitli şeyler var. Bunun bir de inşaat yönü var. Devlet son dönemde yaptığı yatırımlarla bunu yeteri kadar desteklemeye çalışıyor ama bunu teşvik etmek de gerekiyor. Antalya hem turistik açıdan hem de spor turizmi açısından ülkemizin göz bebeği. Ancak, spor turizminin Antalya'da gelişmesi için yurt dışı tanıtımına ihtiyacımız var."

"ÇOK İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞTIK"

Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Başkan Vekili Fredi Fiorentini Hırvatistan'ın en önemli takımlarından Hajduk Split'te daha önce yöneticilik yaptığını, o dönemde 20 sene boyunca Antalya'ya kampa geldiklerini aktardı.

Antalya'daki tesislerin çok iyi olduğunu vurgulayan Fiorentini, "Ocak ve şubat aylarında Antalya'ya geldiğimizde hem havanın durumundan hem de tesislerin mükemmel olmasından ötürü çok iyi şartlarda çalıştık. Türk ve yabancı takımlar arasında düzenlenecek müsabakalar, spor turizmine katkıda bulunabilir." ifadelerini kullandı.