Antalyaspor'dan ayrılıp ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a geçen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, eski takımıyla oynayacağı Antalya'daki karşılaşma öncesinde protesto edildi.

ETO'O'YA DOLARLI PROTESTO

Antalyasporlu bir grup taraftar, tabutla geldikleri Antalya Stadı önünde temsili cenaze namazı kılıp, Eto'o'ya tepki gösterdi. Taraftarlardan ikisinin din görevlisi kıyafeti giydiği, ikisinin de Konyaspor formalı Eto'o'nun fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Antalya'da Eto'o'nun cenaze namazını kıldılar - İZLE

Bir grup taraftar Kamerunlu oyuncunun yer aldığı "Süper Lig'e son bakış" fotoğrafları ile poz verdi. Antalyaspor için dua eden taraftarlar, "Konya kümeye" şeklinde slogan attı.





Öte yandan taraftarlar üzerine Eto'o'nun fotoğrafını bastırdıkları dolarları Kamerunlu oyuncu ısınmaya çıktığı zaman sahaya attılar.