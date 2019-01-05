Antalya'da Galatasaray coşkusu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bir grup Galatasaraylı taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.

Meşaleler yakan taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratta bulundu. Taraftarlar ayrıca, teknik heyet ve futbolculara, üzerinde "Size inanıyoruz. 2019-Mayıs" yazılı kartların bulunduğu çiçek verdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.