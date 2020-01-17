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Antalya'da hedef Lukas Podolski

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.

| DHA
Antalya'da hedef Lukas Podolski
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Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kırmızı-beyazlı yönetim, golcü oyuncu Lukas Podolski’yi gündemine alırken, Alman oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Antalyaspor yönetiminin 3-4 gün içerisinde görüşmeleri tamamlayarak, Podolski ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirdi.

Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını belirtti.

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