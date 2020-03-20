Antalya'da taraftarlar meydanı temizledi

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, bir araya geldikleri Cumhuriyet Meydanı'nda maske, eldiven takıp, hortum, kova, fırça, çeşitli temizlik malzemeleriyle yerleri yıkadı.

Meydandaki anıtı temizleyen taraftar grubu, ilgi çekti.

"GÖNÜLLÜ TEMİZLİYORLAR"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yakındaki valilik binasından çıkıp, dezenfeksiyon çalışmalarına destek veren taraftarı kutladı.

Antalyaspor taraftarlarının gönüllü olarak temzileme işlemi yaptığını belirten Karaloğlu, "Az temas, az seyahat, çok hijyen. Bunlara ve tüm kurallara uyarsak, bu süreci hep beraber en az zararla atlatmış olacağız. Her kurala harfiyen uyulması gerekiyor. Kimse 'şehir efsaneleri'ne inanmasın. Bizim söylediğimiz dışındakilere kimse itibar etmesin. Bu süreç çok şeffaf bir şekilde yönetiliyor" dedi.