Antalyaspor 2 ayrılığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, William Vainqueur'in Fransız temsilcisi Monaco'ya kiralandığını ve Maicon'un da sözleşmesini feshedildiğini açıkladı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Antalyasporumuzun sözleşmeli futbolcularından William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmıştır. 1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiştir.

Çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçen Maicon Marques'e verdigi hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz. Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralanmıştır. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz."

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