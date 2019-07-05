Antalyaspor 2 genç futbolcu aldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni transferleri Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere için imza töreni düzenledi.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Fatih Karagümrük'ten 22 yaşındaki önlibero Ufuk Akyol ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile beşer yıllık sözleşme imzalandı.

"GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ"

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki genç futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk futbolunun son zamanlarda geleceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Öztürk, "Gençlere yatırım yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Bu hamle bizim için bir göstergedir. Bundan sonraki planlarımızın güzel bir başlangıcıdır. Antalyaspor'a iki futbolcumuzun da uzun dönem katkı vereceğini düşünüyorum. İki futbolcuyu daha transfer etmeyi düşünüyoruz. Federasyon ile mali yapılanma üzerine konuşmalar geçiyor. Kadromuzdan memnunuz ve doğru yapılanma ile biraz daha geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.