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Antalyaspor 20 yıl sonra Beşiktaş'ı yendi

Beşiktaş'a 3-2 üstünlük kuran Antalyaspor, 20 yıl sonra rakibini deplasmanda yendi.

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Lig tarihinde Beşiktaş'ı deplasmanda bir kez yenen ve bunu da 3 Mayıs 1998'de teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorla başaran Antalyaspor, bu sezon rakibini Vodafone Park'ta 3-2 mağlup etti.

Rakip sahadaki son 6 maçta Beşiktaş'a gol atamayan ve son 11 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabilen Antalyaspor, siyah-beyazlı takıma bu sefer 3 gol birden atmayı başardı.

Ligin ilk iki haftasında sadece bir puan alabilen kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Antalyaspor'un ilk yarıdaki iki golünü atan Souleymane Doukara, ikinci yarının ilk 27.08.2018 Antalyaspor, 20 yıl sonra kazandı.

Yeni Sezon İlk 3 Ayda 9,99 TL Reklam saniyelerinde sahada yer alamadı. Doukara, ikinci yarının başlamasının ardından soyunma odasından gelerek oyuna dahil oldu.

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