Taslica attı Beşiktaş kazandı

Beşiktaş Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor'a konuk oldu.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Siyah-beyazlılar mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İLK YARI BERABERE SONA ERDİ

Karşılaşma çok tempolu başladı. İlk dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkmak isteyen Beşiktaş kalesinde golü gördü. Antalyaspor 8. dakikada Charles'le 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Beşiktaş temposunu artırdı.

Oyunu daha çok kendi sahasında kabullenen Antalyaspor'u bunaltan siyah-beyazlılar Talisca'yla 30. dakikada beraberlik golünü buldu. Tempolu geçen kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

TALİSCA GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarı çok tempolu başladı. Önce Antalyaspor Emre'yle net pozisyondan yararlanamadı, sonrasında Negredo karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Talisca, Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Quaresma'nın ortasında arka direğe hareketlenen Brezilyalı futbolcu, kafa vuruşuyla durumu 2-1 yaptı.

Kalan dakikalarda Antalyaspor beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 2-1 Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 33'e çıkardı. Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.