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Antalyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
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1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile berabere kalarak zirve yarışında geriye düşen Beşiktaş, bu kez Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

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