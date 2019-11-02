Antalyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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45' İlk devre sona erdi.

42' Beşiktaş rakibini eksik yakalama fırsatı buldu ancak Lens pozisyonu iyi değerlendiremedi.

41' Vida'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasa Eren ve Umut birlikte hareketlendi. Antalyaspor ceza sahasında iki oyuncu da yerde kalırken hakem faulü ev sahibi ekip lehine verdi.

36' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Gökhan Gönül kendisini yere bıraktı.

34' Antalyaspor son dakikalarda topla daha çok oynuyor ve çok adamla rakip sahada boşluk arıyor.

31' Rebohco savunmanın arkasına sarkan Diaby'ye uzun bir pas gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Ferhat'ın kontrolünde oyun alanını terketti.

28' Serdar'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Eren Albayrak topu arka direğe havalandırdı. Mukairu topu röveşata ile ağlara göndermek isterken hakem tehlikeli hareket sebebiyle oyunu durdurdu.

26' Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

23' Oyuncu Değişikliği Luis Francisco Grando- Serdar Özkan

20' Gökhan Gönül oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir şutla kaleyi yokladı. Aatıf'a da çarpan topu kaleci Ferhat son anda çelmeyi başardı.

17' Sağ taraftan süratle hücumu sürükleyen Nazım son çizgiye inip dışarı çevirdi. Blanco ön direkte GOL vuruşunu yaparken Vida topun kaleye gitmesine izin vermedi.

16' Sağ tarafta topla buluşan Nazım yerden içeri çevirdi. Uzak köşedeki Aatıf topun gelişine sert bir vuruş yaparken top savunmadaki Gökhan'dan döndü.

13' Sol taraftan Rebocho'nun yaptığı etkili ortada ön direğe hareketlenen Diaby müsait durumda kötü bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

12' Beşiktaş maça oldukça hızlı başladı. Siyah beyazlılar rakip savunmayı tehdit etmeye devam ediyor.

11' Gol...Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (Diaby)

11' Savunmanın arkasına atılan uzun topu Lens indirmek istedi. Eren topu kontrol etti ancak uzaklaştırmakta gecikince Diaby araya girdi ve sol ayağıyla yaptığı düzgün tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

9' Gol... Antalyaspor 0-1 Beşiktaş (Vida)

9' Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kale sahasındaki Vida kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

9' Sol tarafta topla buluşup rakibinden sıyrılmak isteyen Ljajic, Bahadır'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanırken Antalyaspor'dan Bahadır sarı kart gördü.

5' Umut'un savunma arkasına yolladığı pasla çaprazdan ceza sahasına giren Ljajic topa kaleciden önce dokundu ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

2' Beşiktaş'ta son maçlarda forvet arkasında görev yapan Diaby bugün de aynı pozisyonda maça başladı. Adem Ljajic ise sol kanatta görev yapıyor.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral depolayan Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut