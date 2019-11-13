Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir kan değişikliği yaşanması gerektiğine olan inanç doğrultusunda, Bülent Korkmaz'a teşekkür edildiği belirtilerek, "Antalyaspor'umuzda 13 Haziran 2018 tarihinden bu yana görev yapan teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

"KIRDIĞIMIZ REKOR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bülent Korkmaz'ın, mali ve idari açıdan zor günler yaşanan 2018-2019 sezonu başında göreve geldiği hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Aldığı sorumluluğu başarıyla üstlenen, futbol kamuoyunun beklentisinin aksine ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılabilme heyecanını yaşatan, altyapıya önem vererek geçmişte hiç olmadığı kadar genç oyuncuyu A takımımıza kazandıran, Süper Lig'in en genç oyuncusunu oynatan kulüp olarak Türk futbol tarihinde kırılan rekorun sahibi olmamızı sağlayan Bülent Korkmaz ile ekibine teşekkürü borç biliriz."

Teknik direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Antalyaspor'daki görevini bıraktığını açıklamıştı.

BÜLENT KORKMAZ'IN ANTALYASPOR KARİYERİ

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, takımıyla çıktığı 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor'un en genç oyuncusu Fehmi Koç

BU SEZON LİGDE GÖNDERİLEN 7. HOCA

Süper Lig'de geçen 11 haftanın ardından, Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor'dan ayrılmasıyla gönderilen teknik direktör sayısı 7 oldu.

GÖNDERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER

6 EKİM 2019: Hikmet Karaman - Kayserispor

8 EKİM 2019: Yücel İldiz - Denizlispor

28 EKİM 2019: Samet Aybaba - Kayserispor

29 EKİM 2019: Tamer Tuna - Göztepe

29 EKİM 2019: Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği

11 KASIM 2019: Metin Diyadin - Ankaragücü

12 KASIM 2019: Bülent Korkmaz - Antalyaspor