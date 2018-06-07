Antalyaspor Bülent Korkmaz'la anlaştı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor yeni hocasını buldu.

Akdeniz ekibi yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski milli futbolcu Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu’nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

PÜRÜZ ÇIKMAZSA İMZALARA ATILACAK

Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi.

Bülent Korkmaz, son olarak beİNSports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.