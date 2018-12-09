Antalyaspor deplasmanda Bursa'yı yenip çıkışını sürdürdü

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Okul maçlarında VAR var

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Geleceğin şampiyonları 'çoklu branş eğitimi' ile belirlenecek

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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın ocak ayında birçok oyuncuyu göndereceklerini söyledi.

Duran topların usta ismi Lionel Messi, Espanyol maçında da klasını konuşturdu. Arjantinli yıldızın 2 gol attığı maçı Barcelona 4-0 kazandı.

Ersun Yanal'ın dün yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Ersun Yanal artık gelmiş. Pazartesi rejenerasyon antrenmanını o yaptırsın, çünkü iş bitmiş" dedi.

Akhisar yönetiminin sezon başında kendisini Galatasaray'a göndermediğini söyleyen Seleznov, "Hırsımdan ağladım. Devre arasında Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" dedi.

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 77-52 kazandığımız Türkiye-İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi.

Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor

Göztepe, Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı. Böylece tam 10 teknik direktör ilk yarıyı tamamlayamadan kovulmuş oldu.

Süper Lig'de bir hoca daha gönderildi

Galatasaray'da henüz beklentileri karşılayamayan Onyekuru, bir kafede nargile içerken görüntülendi.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenen VakıfBank şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimiz üst üste 2. toplamda ise 3. kez bu başarıyı elde etmiş oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

1 Hasan Şaş: Ocak ayında büyük revizyon olacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın ocak ayında birçok oyuncuyu göndereceklerini söyledi.

2 Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü İngiliz basını, Arsenal'in ortaya çıkan uyuşturucu partisi görüntülerinin ardından, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le Ocak ayında yollarını ayıracağını yazdı.

3 Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş Ersun Yanal'ın dün yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Ersun Yanal artık gelmiş. Pazartesi rejenerasyon antrenmanını o yaptırsın, çünkü iş bitmiş" dedi.

4 Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 77-52 kazandığımız Türkiye-İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi.

5 Süper Lig'de bir hoca daha gönderildi Göztepe, Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı. Böylece tam 10 teknik direktör ilk yarıyı tamamlayamadan kovulmuş oldu.

6 Galatasaray'da düşüş devam ediyor Ç.Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından ligde ve Avrupa'da çıktığı 7 maçtan sadece 1'ini kazanabildi.

7 Seleznov: Galatasaray'da oynamak istiyorum Akhisar yönetiminin sezon başında kendisini Galatasaray'a göndermediğini söyleyen Seleznov, "Hırsımdan ağladım. Devre arasında Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" dedi.

8 Messi frikikten attı, derbiyi Barcelona kazandı Duran topların usta ismi Lionel Messi, Espanyol maçında da klasını konuşturdu. Arjantinli yıldızın 2 gol attığı maçı Barcelona 4-0 kazandı.

9 Onyekuru'nun nargile keyfi Galatasaray'da henüz beklentileri karşılayamayan Onyekuru, bir kafede nargile içerken görüntülendi.