Antalyaspor deplasmanda Bursa'yı yenip çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bursa'daki maçı konuk ekip 2-0 galip tamamladı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38'da penaltıdan Serdar Özkan ve 43'te Mevlüt Erdinç kaydetti.
Serdar Özkan maçı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, puanını 26'ya yükseltti.
Güney ekibi, 1 maçı eksik Kasımpaşa ile aynı puana geldi. Ligde 2 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlup olan Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor ise 19 puanda kaldı.