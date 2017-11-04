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Antalyaspor Eto'o'nun golleriyle kazandı

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalyaspor, K. Karabükspor'u Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

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Antalyaspor Eto'o'nun golleriyle kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor evinde K. Karabükspor'u ağırladı.

Maça fırtına gibi başlayan Antalyaspor henüz 5. dakikada Eto'o'la 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

ANTALYASPOR KAZANMASINI BİLDİ

İkinci yarıda Karabükspor 60. dakikada Yatabare'nin golüyle beraberliği yakaladı. Fakat bundan 5 dakikada sonra yine sahneye çıkan süper yıldız Samuel Eto'o 65'te takımını tekrar öne geçiren golü attı.

67. dakikada ise Karabükspor'da Ceyhun Gülselam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Karabük temsilcisi 8 puanda kaldı.

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