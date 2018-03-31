Antalyaspor evinde Bursa'yı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, taraftarı önünde Bursaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Antalyaspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYETİNİ ALDI
Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Antalyaspor'un karşılaşmadaki gollerini 30. dakikada Maicon, 72. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
ANTALYA NEFES ALDI
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de puanını 31'e çıkarırken, Bursaspor 33 puanda kaldı. Antalyasor ligde gelecek hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise gelecek hafta ligde sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.