Antalyaspor evinde Sivasspor ile berabere kaldı

1 Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris mağlup etti THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris'i mağlup ederek 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı.

2 Amedsporlu Mansur Çalar'a 7 maç ceza Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmasında rakibine tırnaklarıyla saldıran Mansur Çalar 7 maç ceza aldı.

3 Tarık: Benden çok farklı performanslar beklendi Galatasaray'ın eski futbolcusu Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı takımda kendisine fazla tahammül edilmediğini söyledi.

4 Boateng: Beşiktaş'ın içine girince şaşırdım Boateng, Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu gelmeden önce de bildiğini, ancak kulübün içine girdiğinde gördüğü profesyonellik karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

5 Veli Kavlak kayıplara karıştı Yanlış ameliyat kurbanı olan Veli Kavlak, yıllardır bir türlü sahalara dönemedi. 31 yaşındaki oyuncunun, futbolu bırakma noktasına geldiği öğrenildi.

6 Fatih Terim, babasını mezarı başında andı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

7 Cenk Tosun'a bir hoca darbesi daha Cenk Tosun’un, Everton’a transferinden sonra hocası Sam Allardyce takımdan gönderilmişti. C.Palace’a kiralanan 28 yaşındaki golcü, bu kez de Roy Hodgson'un görevine son verilmesiyle karşı karşıya.

8 Neymar: İzlediğim en iyi futbolcu Messi Brezilyalı yıldız Neymar, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı.

9 Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi Tedavisi tamamlanan Abdülkadir Ömür'ün, bireysel olarak çalışmalara başladığı ve 25. haftada sahalara döneceği öğrenildi.