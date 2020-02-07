Antalyaspor evinde Sivasspor ile berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor evinde Sivasspor'ı ağırladı.
Sivasspor'da Cofie, 41. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere sonlandı.
Mücadelenin rövanşı, 13 Şubat günü 20:30'da Sivas'ta oynanacak.
MAÇIN İLK YARISINDAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert’in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı. 18. dakikada Yatabare’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
32. dakikada Yatabare’nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti. 38. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.
41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
MAÇIN İKİNCİ YARISINDAN DAKİKALAR
49. dakikada Ufuk Akyol’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy’un şutu kalecide kaldı. 74. dakikada Hakan Özmert’in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
79. dakikada Camara’nın uzun pasında Skuletic’in aşırdığı kafa topunu önünde bulan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.