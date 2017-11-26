Antalyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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34' Antalyaspor Eto'o'yla gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kamerunlu yıldız vuruşunu yaptı, Volkan Demirel yatarak toğun sahibi oldu.

27' Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Vincent Janssen ceza sahası içi hafif sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi savunma kendini adeta siper etti.

24' Aatif, ceza alanına yaptığı koşunun ardından topla buluştu ve girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci Ferhat gole izin vermedi

13' Antalyaspor tehlikeli geldi. Sakıb'ın vuruşu, Mehmet Topal'a çarptı ve az farkla auta gitti.

5' Fenerbahçe maça hızlı başladı. Janssen, ceza alanı ön çizgisinden plase bir vuruş yaptı, top az farkla dışarıya gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Antalyaspor başladı.

Sport Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Geçen hafta Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti.

Fenerbahçe, uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak ve Beşiktaş'ın puan tablosunda üzerine çıkmak istiyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Chico, Diego, Sakıb, Celutska, Vainqueur, Charles, Deniz, Nasri, Maicon, Eto'o

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neustadter, Skrtel, Şener, Mehmet Topal, Josef, Giuliano, Aatif, Dirar, Janssen