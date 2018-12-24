Antalyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

37' Antalyaspor, topu Fenerbahçe'ye bırakıp savunmaya geçiyor. Sarı-lacivertli takım da üretmekte sorun yaşıyor.

27' İki takım da pozisyona girmekte zorlanıyor. Antalyaspor bu dakikaya kadar iyi bir savunma yaptı.

17' Bu dakikalarda tempo biraz düştü. Karşılaşma uzun toplar ve orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

10' Fenerbahçe, oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor. Antalyaspor ise takım halinde ileride çoğalmak istiyor.

5' Mücadeleye iki takımda temkinli başladı. Ancak Fenerbahçe Soldado ile net bir pozisyondan yararlanamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti. Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Chico, Serdar, Salih, Cissokho, Zeki, Yekta, Hakan, Bahadır, Doukara

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Benzia, Mehmet Ekici, Soldado