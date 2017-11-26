Antalyaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Geçen hafta Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti. Fenerbahçe, uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde 20 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 5. sırada bulunan sarı-lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 13 puanla 14. sırada girdi.

Ligde son iki maçında yenilmeyen Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, seyircisi önünde oynadığı son 2 iç saha maçında ise puan kaybı yaşamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Diego, Chico, Sakıb, Harun, Charles, Deniz, Nasri Maicon, Eto'o

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neto, Neustadter, İsmail, Mehmet, Josef, Dirar Valbuena, Giuliano, Soldado