Antalyaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

HEDEF YANAL'LA LİGDE İLK GALİBİYET

Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Elif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan Tolga Ciğerci'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado