Antalyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

14' Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

14' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan geri döndü.

13' Bu dakikalarda Mehmet Ekici forvet arkasına geçti.

12' Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşu savunmasına yardım eden Podolski uzaklaştırdı.

11' Fenerbahçe sol kanattan duran top şansı yakaladı. 10'Hakan'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Altay'da kaldı. 9'Antalyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

7' Her iki takım da maça oldukça kontrollü başladı.

6' Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sağ kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Kruse dokunmak istedi ama yetişemedi ve top auta çıktı.

4' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

3' Ev sahibi ekip ağırlıklı olarak sol kanattan hücum etmeye çalışıyor.

1' Hakan'ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekip Jahovic'in önünde kaldı,Jahovic'in vuruşunu ise kaleci Altay kontrol etti.

1' Maç başladı

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve kart cezalısı Sinan Gümüş maç kadrosunda yoklar.

Fenerbahçe'de ise sakatlığı süren Rodriguez, cezalı Isla ve Deniz Türüç de kadroda olmayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak cezaları nedeniyle Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.



11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, N'Dinga, Amilton, Fredy Hakan, Özmert Podolski, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi.