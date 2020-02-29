Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve kart cezalısı Sinan Gümüş maç kadrosunda yoklar.
Fenerbahçe'de ise sakatlığı süren Rodriguez, cezalı Isla ve Deniz Türüç de kadroda olmayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak cezaları nedeniyle Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor
Boffin
Kudryashov
Celustka
Veysel Sar
Bünyamin Balcı
N'Dinga
Amilton
Fredy
Hakan Özmert
Podolski
Jahovic
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Serdar
Falette
Hasan Ali
Jailson
Luis Gustavo
Ozan
Kruse
Tolga
Muriqi