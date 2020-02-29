Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Lemina riske edilmeyecek Yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 hemen hemen netleşti.

2 Emre Belözoğlu: Hiç neşemiz yok Bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, İdlib saldırısı nedeniyle maçların ertelenmesini istedi.

3 Alex'ten İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye Alex de Souza, şehitlerimiz için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Efsane futbolcunun fotoğrafı kırpması ise takdir topladı.

4 Sergen Yalçın ile Halis Özkahya barıştı Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde hakem Halis Özkahya ile tartışan Sergen Yalçın, dün akşam hakemin yanına giderek aradaki buzları eritti.

5 Burak Yılmaz kaptanlık pazubandını öptü Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta takımını öne geçiren Burak Yılmaz, attığı golden sonra kaptanlık pazubandındaki Türk bayrağını öptü ve Mehmetçik'e selam gönderdi.

6 Beşiktaş, Alanya'da Burak'la kazandı Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Alanyaspor'un golünü Fernandes atarken, Beşiktaş'ın golleri Burak Yılmaz'dan geldi.

7 Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.

8 Fatih Terim, hücum planını Falcao'nun üzerine kuracak Fatih Terim, Radamel Falcao'nun Fenerbahçe deplasmanındaki performansından çok memnun kaldı. Sistemi Falcao’ya göre güncelleyen Terim’in yardımcılarına, “Tamamen hazır hale geldi" dediği öğrenildi.

9 Ersun Yanal'ın tek rakibi Phillip Cocu Geçen sene küme düşme potasına kadar indiği sezonda bile 1,68 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, bu sezon Ersun Yanal ile 1,65’te kaldı. Yanal, Cocu’dan sonra en kötü hoca oldu.