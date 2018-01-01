Antalyaspor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, Leonardo Araujo ile yollarını ayırmıştı. Akdeniz Ekibi, yeni teknik adam arayışlarını Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak sonlandırdı.
ANTALYA 15. SIRADA
Antalspor, Süper Lig'in ilk yarısında aldığı 4 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17 puan topladı ve küme düşme potasının hemen üstünde 15. sırada yer aldı.
Hamza Hamzaoğlu, teknik adamlığı döneminde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa kazanma başarısını gösterdi.