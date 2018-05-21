Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Sezonu 14. sırada tamamlayan Antalyaspor'da yönetim, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.
BAŞKAN TWİTTER'DAN AÇIKLADI
Akdeniz ekibinin Başkanı Cihan Bulut, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. Bulut attığı tweette, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan sonra Bursaspor ve Osmanlıspor'da çalışan Hamza Hamzaoğlu, devre arasında Antalyaspor'un başına geçmişti. Hamzaoğlu'nun Antalyaspor macerası da kısa sürdü.