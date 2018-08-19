Antalyaspor ile Konyaspor bol gollü maçta yenişemedi

Maçın 1. dakikasında gelişen Antalyaspor atağında, sağ kanattan Maicon'un verdiği pasla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Danilo'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Vainqueur'un vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
8. dakikada Antalyaspor golü buldu. Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topa iyi yükselen Diego'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
39. dakikada Atiker Konyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Yatabare'nin pasıyla ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner, kaleci Boffin'i çalımladıktan sonra şutunu çekti. Çizgi üstünde Diego'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
45. dakikada Atiker Konyaspor karşılaşmada öne geçti. Ani gelişen Atiker Konyaspor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Sol çaprazda topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen, top ağlarla buluşmak üzereyken Ferhat Öztorun çizgi üstündeki müdahalesiyle kornere çıktı.
53. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan çizgiye inen Yatabare'nin yerden pasında, Jahovic'in vuramadığı top Vainqueur'ün ayağından sekti. Altıpasta oluşan karambolde topa son dokunan Ömer Ali Şahiner, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3
67. dakikada Antalyaspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Maicon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluştu: 2-3
75. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda Diego'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3
83. dakikada Nazım Sangare'nin ara pasıyla hareketlenen Drole, ceza sahasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Drole'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle kornere çıktı.
90+2. dakikada Atiker Konyaspor karşılaşmada 10. kişi kaldı. Sağ kanattan hareketlenen Drole'ü arkadan çekerek düşüren Jevtovic, hakem Alper Ulusoy tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
ANTALYASPOR 3-3 KONYASPOR
Stat: Antalya
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Chico, Vainqueur (Dk. 57 Yekta Kurtuluş), Hakan Özmert, Maicon, Danilo (Dk. 57 Drole), Doğukan Sinik (Dk. 68 Harun Alpsoy), Doukara
Atiker Konyasspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 64 Jevtovic), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jahovic (Dk. 73 Milosevic), Fofana (Dk. 82 Hurtado, Yatabare
Goller: Dk. 8 ve 75 Diego, Dk. 67 Maicon (Antalyaspor) Dk. 39 ve Dk. 53 Ömer Ali Şahiner, Dk. 45 Fofana (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Jevtovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 29 Volkan Fındıklı, Dk. 85 Ali Turan (Atiker Konyaspor) Dk. 43 Hakan Özmert (Antalyaspor)