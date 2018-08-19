1 Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'yu neden oynatmadığına açıklık getirdi.

2 Antalyaspor ile Konyaspor bol gollü maçta yenişemedi Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor sahasında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

3 Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a yenildi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

4 Emre Akbaba resmen Galatasaray'da Galatasaray, Milli futbolcu Emre Akbaba ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

5 Emre Akbaba transferinin perde arkası Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Emre Akbaba transferinde mutlu sona sarı-kırmızılı takım ulaştı. Milli futbolcu, 500 bin euro daha az teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

6 F.Bahçe'de gönderilecek isimler Yönetime bir rapor sunan teknik direktör Phillip Cocu, Giuliano dışında Valbuena ve Dirar'ın da göndermesini istedi.

7 Usain Bolt'un futbol hayatı başlıyor Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla anlaşan Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya'da yaptığı açıklamada "Ne yapabileceğimi göstermek için buradayım." dedi.

8 Negredo: Kimseye kırgın değilim LASK Linz maçında attığı golle Beşiktaş'ı ipten alan Negredo, sadece işini yaptığını söyledi. Kimseye kırgın olmadığını belirten İspanyol golcü, "Kalırsam elimden geleni yapacağım" dedi.

9 Emre Mor'un hocası: Kafasına giremiyorum Celta Vigo Teknik Direktörü Antonio Mohamed, Emre Mor'un bencil olduğunu söyledi. Mohamed, "Ben birlikte oynanması gerektiğini anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum" dedi.