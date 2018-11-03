Antalyaspor Kasımpaşa'yı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda çok değerli bir deplasman galibiyeti elde etti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Diagne'nin altıpasın önünden kafasında top direkten döndü.

Topu takip eden Veysel Sarı'nın arka direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Maicon ile yaptığı verkaçın ardından rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi. 41. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında Cissokho'ya yaptığı faulün ardından hakem Ümit Öztürk en direkt serbest vuruşa hükmetti. 43. dakikada ceza yayının sol tarafından kullanılan en direkt serbest vuruşta Yekta Kurtuluş'un düzeltip, Diego'nun çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Kasımpaşa, 54. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Tarkan Serbest direkt kaleye şutunu çekti ancak top direkten oyun alanına geri döndü. Kasımaşa 70. dakikada net fırsattan yararlanamadı.

Sol kanattan gelişen atakta Veysel Sarı'nın kısa pasıyla topla buluşan David Pavelka ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu Ruud Boffin tokalladı. Kısa düşen topu altıpas önünde hareketlenen Samuel Eduok kontrol etti ve bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ruud Boffin kalesinde bir kez daha devleşti ve tokatlayarak gole izin vermedi. Eduok'un önüne düşüyor ve tekrar Ruud Boffin kurtardı. Antalyaspor, 83. dakikada Souleymane Doukara'nın penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönen taraf oldu. Bu sonuçla puanını 20'ye çıkartan Antalyaspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Kasımpaşa ise 4. sıraya geriledi.

Bu arada müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.