Antalyaspor kazanmaya devam ediyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Son kez aday olacağım" diyerek bir daha başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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F.Bahçe yönetiminin Josef ve Giuliano planı

Fenerbahçe'de mevcut oyuncular içinde transfer teklifi alan iki futbolcu var. Sarı-lacivertli yönetim, Josef ve Giuliano'yu en az 25 milyon euroya satmayı planlıyor.