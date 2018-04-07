Antalyaspor kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Antalyaspor oldu.
ANTALYASPOR SON DAKİKALARDA GÜLDÜ
Antalyaspor 12. dakikada Diego Angelo'nun frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Kardemir Karabükspor 68. dakikada Ergin Keleş'in penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Maçın 83. dakikasında Karabükspor çıkarken kaptırdığı top sonrasında Deniz Kadah'ın golüen engel olamadı ve Antalyaspor 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Kardemir Karabükspor'da Ergin Keleş, 3 Ocak 2012'de Ankaragücü formasıyla Mersin İdman Yurdu'na iki gol attıktan sonra ilk kez Süper Lig'de fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 34'e yükseltirken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı. Öte yandan Antalyaspor bu sezon ilk kez arka arkaya 3 maç kazanmayı başardı.