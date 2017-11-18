Antalyaspor Konya'da 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 sona erdi.

GOLLER FOFANA VE ETO'O'DAN

Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 75. dakikasında Moryke Fofana'nın golüyle öne geçerken Antalyaspor'da sahneye çıkan Samuel Eto'o, 85. dakikada bulduğu golle takımına bir puan getirdi. Kamerunlu golcü, bu sezon ligde 6. golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 13'e çıkartırken 13. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 11 puan ile 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.