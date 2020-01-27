Antalyaspor 6 transfer yaptı

Son lig galibiyetini 4 Ekim’de alan Antalyaspor, ara transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor.

Tamer Tuna yönetimindeki Güney ekibi, Kudryashov ve Veysel Sarı ile anlaştıktan sonra iki bomba birden patlatmıştı.

Kırmızı- Beyazlılar önce Sinan Gümüş, ardından Podolski’yi renklerine bağlarken, Adis Jahovic de resmen Antalyalı oldu.

Malatyaspor’da çok iyi bir ilk yarı geçiren ve 11 gol atan Makedon yıldız, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

"PODOLSKİ'YLE İYİ BİR İKİLİ OLACAĞIZ"

İmza töreninde konuşan Jahovic, “Podolski gibi büyük bir isimle oynayacağım için çok mutluyum. İyi bir ikili olacağımızı düşünüyorum” dedi.

ERSAN GÜLÜM DE ANTALYA'DA

Kırmızı-Beyazlılar, savunmaya da bomba bir takviye yaptı.

Antalyaspor, kariyerini Avustralya’da sürdüren Ersan Adem Gülüm ile el sıkıştı. Türkiye’de son olarak Beşiktaş formasını terleten 32 yaşındaki stoper ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.