Antalyaspor, Nasri'nin sözleşmesini fesh etti

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

YILLIK ÜCRETİ 7 MİLYON EURO

Sezon başında Akdeniz ekibine büyük ümitlerle transfer edilen Samir Nasri'nin Antalyaspor macerası kısa sürdü.

Fransız oyuncunun kamuoyuna açıklanan ücreti 4 milyon euroydu. Ancak yıldız futbolcunun açıktan aldığı parayla yıllık ücretinin aslında 7 milyon euro olduğu öğrenilmişti.

Akdeniz ekibi, istediği katkıyı alamadığı Nasri'yle yollarını ayırma kararı aldı.





SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİK

Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer edilen, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncu Nasri ile karşılıklı anlaştıklarını belirterek, "Nasri'nin sözleşmesini feshettik." dedi.

Nasri'nin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini dile getiren Arıcı, futbolcuya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.