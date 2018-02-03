Antalyaspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında, de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

ANTALYA KIRMIZI KARTTAN SONRA AÇILDI

Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacı olan Antalyaspor, 9. dakikada Deniz Kadah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erecek derken; 45+2'deki Aytaç Kara'nın golü skoru eşitledi: 1-1. 52. dakikada Issam Chebake kırmızı kartla oyun dışı kalması konuk ekibin işini zora soktu.

Rakibinin eksik kalmasının da etkisiyle ataklarını sıklaştıran Antalyaspor, 66'da Deniz Kadah'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçta son sözü 90+'de El Kabir söyledi. Rakibin defans güvenliğini bırakmasının da etkisiyle Faslı oyuncu bir anda cezasahası sol içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti: 3-1

ANTALYA NEFES ALDI

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ilk galibiyetini elde eden Antalyaspor bu sonuçla puanını 21 yaptı ve derin bir nefes aldı. 4 hafta sonra yenilgiyle tanışan Evkur Yeni Malatyaspor ise 26 puanda kaldı.