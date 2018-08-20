Antalyaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Cihan Bulut, yönetim olarak kulübün mali yapısını düzeltebilme adına ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederken, "Bu mücadele devam ederken, en son Atiker Konyaspor maçında taraftarımızın, 'Yönetim istifa.' şeklindeki isteğini gündeme almamak mümkün değildi. Onların sözünü dinliyorum." dedi.

Kulüpte 10 Ocak 2017'de göreve başladıklarını ve her gün yeni bir mücadeleyle güne uyandıklarını anlatan Bulut, şunları söyledi: "Kulübün mali tablosundaki sıkıntıları herkesin biliyor. Mali tabloyu bu hale getiren de biz değiliz. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdik. Arkadaşlarımız özel krediler de kullandı. Elimizden gelen buydu. Şimdi olağanüstü genel kurul kararı aldık. Genel kurulun bundan sonra gelecek arkadaşlara ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."