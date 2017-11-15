Antalyaspor olağanüstü seçime gidiyor

Ali Şafak Öztürk, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Öztürk, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı. Kongrenin zamanının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.
YILDIZ TRANSFERLER YAPTI
30 Haziran 2016'da Gültekin Gencer'den sonra başkan seçilen Ali Şafak Öztürk, Johan Djourou, William Vainqueur, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Sandro gibi önemli transferler yaptı.
Özellikle oyunculara ödenen yüksek yıllık ücretler konusunda büyük eleştiri alan Öztürk, Rıza Çalımbay'ı gönderip yerine dünyaca ünlü teknik adam Leonardo'yu takımın başına getirdi ancak kötü gidişi durduramadı.
Ali Şafak Öztürk, kötü gidişin ardından seçime gitme kararı aldığını açıkladı.