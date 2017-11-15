Antalyaspor olağanüstü seçime gidiyor

1 Başpehlivan'a 'kaç koç yersin' sorusu Edirne'de bir okulu ziyaret eden Başpehlivan İsmail Balaban'a "Bir oturuşta kaç yersiniz?" diye soruldu.

2 Beşiktaş Şenol Güneş'i TFF'ye bildirdi Beşiktaş Kulübü, adı A Milli Takım ile anılan Şenol Güneş'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

3 Dursun Özbek yabancı kuralı ve VAR için tarih verdi Dursun Özbek, hem Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin hem de yabancı kuralı değişikliğinin 2019 yılından sonra hayata geçirileceğini açıkladı.

4 Derbide bıçaklanan taraftarın görüntüleri G.Saray-F.Bahçe derbisinde, kendi aralarında kavga eden sarı-lacivertli taraftarların görüntüleri ortaya çıktı.

5 İngiliz Büyükelçi Beşiktaş sevgisini anlattı Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan İngiliz Büyükelçi Richard Moore, "Bana tinerci misin diye soruyorlar, bu da hoşuma gidiyor" dedi.

6 Aziz Yıldırım'ın tokatladığı başkan Ali Koç'un listesinde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan tokat yiyen Işık Eyigüngör'ü yönetim kuruluna alacak.

7 Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı Danimarka, Eriksen'in hat-trick yaptığı mücadelede İrlanda'yı 5-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini kaptı.

8 Lucescu: Devrim yapacağız Arnavutluk maçı sonrası bir toplantı yapan Mircea Lucescu, "A Milli Takım'da devrim yapacağız" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

9 Aykut Kocaman yapay zekayı anlattı Aykut Kocaman, IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson İstanbul Zirvesi'nde sunum yaptı.