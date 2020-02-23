Antalyaspor, Podolski'yle kazandı

Süper Lig 'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı deplasman ekibi Antalyaspor 89'da Lukas Podolski'nin attığı golle 2-1 kazandı.
Fraport TAV Antalyaspor, 8. dakikada Fredy'nin attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Akdeniz ekibinde Fredy'nin golünde asisti yapan Sinan Gümüş, 26 ve 31. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, 29. dakikada Umut Bulut'un golüyle eşitliğ yakaladı ve maçta durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.
POLDİ GİRDİ, İŞİ BİTİRDİ
İkinci yarıda da rakibinin eksik kalmasıyla avantaj yakalayan Kemal Özdeş'in ekibi, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Fraport TAV Antalyaspor'da 87. dakikada oyuna giren Lukas Podolski, 89'da ise galibiyet golunü atarak takımına deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu.
Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor 25 puana yükseldi.
Ligde 7 maçtır galibiyete hasret kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24 puanda kaldı.