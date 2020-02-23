Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Antalyaspor, Podolski'yle kazandı Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 87'de oyuna giren Lukas Podolski'nin 89'da attığı golle 2-1 yendi.

2 Unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray derbileri Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi, Ulubatlı Souness'tan 6-0'a kadar unutulmazlar derbileri sizler için derledik.

3 Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

4 Boksta ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

5 Ali Koç'tan Galatasaray maçı öncesi son dakika açıklaması Galatasaray karşılaşması öncesi futbolcularla görüşen Ali Koç, derbiden galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

6 Beşiktaş'ta maç sonunda Boateng'den ilginç görüntü Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta golünü atan Kevin Prince-Boateng'in yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti.

7 Koronavirüs nedeniyle İtalya'da maçlar ertelendi İtalyan sporu, koronavirüsü nedeniyle büyük bir tehlike altında. Ülkede 24 saat içerisinde efekte insan sayısı 17 oldu.

8 Lionel Messi bir rekor daha kırdı Barcelona'nın Eibar'ı 5-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Lionel Messi, kariyerindeki 1000. gol katkısını yaptı ve bunu yapan ilk oyuncu oldu.

9 Uğurcan Çakır, kalesinde devleşmeye devam ediyor Trabzonspor'un Beşiktaş'a konuk olduğu derbide Uğurcan Çakır'ın performansı maça damga vurdu. Bordo-mavili kaleci, yaptığı kurtarışlarla iki takım taraftarlarından da alkış aldı.