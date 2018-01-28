Antalyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Akhisar dönüşü, Denizli’de takım otobüsü kırmızı ışıkta beklerken Kırmızı-Beyazlılara bir grup taraftar taşla saldırarak, otobüsün camlarını indirdi.

ANTALYASPOR AÇIKLAMA YAPTI

Antalyaspor'un saldırı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Antalyasporumuzun deplasmanda oynadığı Akhisar maçı sonrası, takımımızı Antalya'ya getiren kafile otobüsümüz, Denizli'de saldırıya uğramıştır. Saat 20.45 sıralarında Denizli şehir merkezine giren kafile otobüsümüz, kırmızı ışıkta durduğu sırada sayıları belirlenemeyen saldırganlar tarafından sert cisimlerle saldırıya uğramıştır.





Saldırı sonucunda kafile otobüsümüzün en arkadaki camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırılmıştır. Taşlar, futbolcularımızın oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen büyük bir şans eseri yaralanan olmamıştır. Kafile otobüsümüz yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geldikten sonra polisi aramıştır.





Kafile otobüsümüzün bulunduğu yere gelen polis ekipleri, hasarı görüntüleyip, tutanak tutmuştur. Kafile otobüsümüz, polis ekipleri eşliğinde çıkış yaptı. Kulüp Genel Müdürümüz Adem Kart ile Profesyonel Takım Menajerimiz Cem Deda emniyet yetkilileriyle görüşerek arkadan gelen taraftar gruplarımız için de önlem alınmasını talep etmiştir."