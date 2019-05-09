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Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı gönderiyor

Devre arasında Galatasaray'dan Antalyaspor'a transfer olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibinde hiç forma giyemedi ve sezon sonunda gönderilecek.

| Haber Merkezi
Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı gönderiyor
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Galatasaray'da uzun yıllar oynamamasına rağmen takımdan ayrılmayan ve yattığı yerden parasını alan Tarık Çamdal, ocak transfer döneminde sarı-kırmızılı ekipten gönderilmişti.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Sözleşmesi feshedilen Tarık, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'la anlaştı. Akdeniz ekibine transfer olduğu günden beri hiç forma giyemeyen 28 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'dan gönderiliyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Tarık Çamdal'la yeni sözleşme imzalanmaması yönünde rapor verdi.

Ocak ayında Antalyaspor'a imza atan Tarık'la yarım sezonluk sözleşme yapıldı. Çamdal'ın sözleşmesi Haziran 2019'da bitiyor.

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