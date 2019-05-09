Antalyaspor, Tarık Çamdal'ı gönderiyor

Galatasaray'da uzun yıllar oynamamasına rağmen takımdan ayrılmayan ve yattığı yerden parasını alan Tarık Çamdal, ocak transfer döneminde sarı-kırmızılı ekipten gönderilmişti.
SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
Sözleşmesi feshedilen Tarık, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'la anlaştı. Akdeniz ekibine transfer olduğu günden beri hiç forma giyemeyen 28 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'dan gönderiliyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz, Tarık Çamdal'la yeni sözleşme imzalanmaması yönünde rapor verdi.
Ocak ayında Antalyaspor'a imza atan Tarık'la yarım sezonluk sözleşme yapıldı. Çamdal'ın sözleşmesi Haziran 2019'da bitiyor.