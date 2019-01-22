Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Tetteh'ten fedakarlık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.

2 Antalyaspor Tarık Çamdal'ın peşinde Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'a Süper Lig'den talip çıktı. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor.

3 Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un o tarihten bu yana yüzü hiç gülmedi. 3 defa hoca değiştiren sarı-lacivertliler, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

4 Soldado: Puan durumunda hep altlardayız Bursaspor maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim olan Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

5 U16 Milli Takımının galibiyet sevinci Futbolcuların 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleriyle galibiyet sevincini yaşaması hem taraftarların hem de izleyenlerden alkış aldı.

6 Ersun Yanal: Bir daha asla bu skorlar olmayacak Yanal, Bursaspor’a karşı aldıkları beraberliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir daha asla bu skorlar olmayacak ve önümüze bakacağız” dedi.

7 Bursa gol atınca Ali Koç yıkıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor'un 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

8 Fenerbahçe Bursa deplasmanında 2 puan bıraktı Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Uzun süre oyunu önde götüren sarı-lacivertliler son dakikada Aytaç Kara'nın golüne engel olamadı.

9 Galatasaray Semih Kaya'nın maliyetini KAP'a bildirdi Galatasaray, Semih Kaya'nın kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım savunma oyuncusuna 3.7 milyon TL ödeyecek.