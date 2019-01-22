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Antalyaspor Tarık Çamdal'ın peşinde

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'a Süper Lig'den talip çıktı. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor.

Antalyaspor Tarık Çamdal'ın peşinde
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Kötü performansına rağmen 4.5 yıl boyunca Galatasaray'da kalan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı kulüpten toplam 30 milyon TL kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen 27 yaşındaki futbolcunun kariyerini nerede sürdüreceği merak ediliyordu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'un Tarık'la görüştüğü ortaya çıktı.

1. ligden de teklifler alan Çamdal'ın Süper Lig'de kalmak istediği, bu nedenle Antalyaspor'dan gelen teklifi kabul edeceği öğrenildi.

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